POL-COE: Ascheberg, Herbern, Südstraße

Autofahrerin nach Unfall gesucht

In Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall sucht die Polizei Coesfeld die Fahrerin eines silbernen VW Golf als Zeugin.

Am Freitag (25.6.) gegen 16.45 Uhr befuhr ein jugendlicher Radfahrer (12 Jahre ) die Südstraße in Richtung stadteinwärts. An der Kreuzung Rankenstraße/Südstraße/Werner Straße, in Höhe der Zufahrt zum Supermarkt, bog die Golf-Fahrerin mit ihrem Auto nach links in die Werner Straße ab. Der Radfahrer bremste sein Fahrrad ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er zu Fall. Die Autofahrerin hielt an und erkundigte sich nach dem Befinden des Jugendlichen. Nach der Beteuerung, dass es ihm gut gehe, setzte sie ihre Fahrt fort. Neben der Frau, ca. 35-45 Jahre alt, schulterlange blonde Haare, schlank, befand sich noch eine weibliche Jugendliche im Auto. Die Polizei bittet nun die Autofahrerin oder weitere Zeugen sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

