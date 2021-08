Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen am Bodensee, Lkr. Konstanz) Beim Reinigen einer Dachrinne auf einem Flachdach gestürzt - 73-Jährige zieht sich Oberschenkelfraktur zu (02.08.2021)

Öhningen am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Beim beabsichtigten Reinigen einer Dachrinne an einem Wohnhaus in der Westendstraße ist eine 73-jährige Frau am Montagnachmittag auf einem Flachdach gestürzt und hat sich dabei eine Oberschenkelfraktur zugezogen. Gegen 15 Uhr war die Frau mit dem Reinigen einer Dachrinne beschäftigt. Hierzu hatte sie zuvor über ein Flachdach einer angrenzenden Garage ein Schrägdach betreten und die Reinigung durchgeführt. Als die 73-Jährige wieder auf das Flachdach zurückkehren wollte, geriet sie ins Straucheln und fiel so unglücklich auf die Seite, dass sie sich eine Fraktur am rechten Oberschenkel zuzog. Ein anwesender 10-jähriger Enkel der Frau bekam den Unfall mit und verständigte sofort die Nachbarn, die wiederum den Notruf absetzten. Mit Unterstützung der neben einem Notarzt und einem Rettungsfahrzeug eintreffenden Feuerwehr wurde die Frau vom Flachdach geborgen und nach einer Erstversorgung schließlich zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Singen gebracht. Während den Einsatzmaßnahmen war die Westendstraße vorübergehend durch die eingesetzten Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge gesperrt.

