POL-DH: --- 50 Tonnen Streusalz in Sulingen entwendet - Diebstahl auf Parkplatz in Bassum - Vorfahrtunfall in Wagenfeld

Wagenfeld - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Burlager Straße / Hintertorstraße wurde gestern eine 27-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Sie befuhr gegen 08.00 Uhr die Hintertorstraße und wollte die Burlager Straße (L345) überqueren. Hierbei übersah sie den Pkw einer 55-jährigen Fahrerin aus Stemwede, die in Richtung Wagenfeld unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurden beide Pkw von der Straße in angrenzende Straßengräben geschleudert. Die 27-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Sulingen - Diebstahl von Streusalz

In der Zeit von Dienstag, 09.02.2021, 07:00 Uhr bis Montag, 15.02.2021, 09:00 Uhr, haben Unbekannte aus einem Streusalzsilo der Straßenmeisterei Bassum in der Diepholzer Straße rund 50 Tonnen Streusalz entwendet. Der Schaden wird auf ca. 3500 Euro beziffert. Da eine so große Menge Streusalz mit größeren Fahrzeugen abtransportiert worden sein muss, sucht die Polizei Zeugen. Wer in der Zeit von Dienstag bis Montag etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Weyhe - Ohne Führerschein?

Einen 16-jährigen Weyher stoppte die Polizei gestern in der Schulstraße. Gegen 16.50 Uhr befuhr der 16-Jährige mit einem Kleinkraftrad die Schulstraße, augenscheinlich schneller als die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für Bauartveränderungen, die das Kleinkraftrad schneller fahren lassen als erlaubt. Auf richterliche Anordnung stellte die Polizeistreife das Kleinkraftrad sicher, um eine Begutachtung zu veranlassen. Sollten dabei Manipulationen festgestellt werden, wird gegen den 16-Jährigen ein Strafverfahren u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bassum - Laptop entwendet

Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Bahnhofstraße hat ein Unbekannter am Mittwoch gegen 16.10 Uhr ein Laptop entwendet. Der Besitzer hatte es unmittelbar neben sein Auto abgelegt; vergaß das Laptop aber als er losfuhr. Als er den Verlust bemerkte und zum Parkplatz zurückkehrte, war es nicht mehr da. Wer auf dem Parkplatz neben Rossmann etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu melden.

Syke-Barrien - unter Drogeneinfluss

Alles fing mit einer Verkehrskontrolle wegen Handynutzung am Steuer an ... und endete mit einer Blutentnahme bei der Polizei ... Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr wurde ein 24-jähriger Weyher an der Barrier Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten, da er während der Fahrt sein Handy benutzte. Während der Kontrolle fiel der Polizeistreife auf, dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Der 24-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und ihn erwartet ein Strafverfahren. Die Weiterfahrt wurde dem 24-Jährigen untersagt.

