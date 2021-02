Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfälle in Stuhr und Twistringen ---

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Montag um 12:30 Uhr kam es auf der Auffahrt zur B 6 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Eine 39-jährige Opel-Fahrerin beabsichtigte an der Abfahrt Leeste auf die Ortsumgehung Brinkum (B 6) aufzufahren. Aufgrund von Baumarbeiten neben der Straße war der rechte Fahrstreifen teilweise gesperrt. Die Fahrerin kam zunächst hinter einem Absperrfahrzeug zum Stehen. Als sie beabsichtigte auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, übersah sie einen heranfahrenden Lkw samt Anhänger und es kam zum Zusammenstoß. Die 39-Jährige wurde vor Ort versorgt und mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 6000 Euro.

Bassum - Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montag gegen 19.30 Uhr an der Wilhelm-Rohlfs-Straße wurde ein 22-jähriger Mann aus Leck des Drogenkonsums überführt. Somit wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt mit sofortiger Wirkung untersagt. Bei seinem 21-jährigen Beifahrer aus Bassum wurden zudem Drogen gefunden und sichergestellt. Beide erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Twistringen - Verkehrsunfall

Eine 21-jährige Asendorferin ist am Montag früh gegen 6.00 Uhr vermutlich auf Grund der herrschenden Glätte mit ihrem Auto verunglückt. Sie befuhr die Steller Dorfstraße, die durch Schneeverwehungen und Vereisungen sehr glatt war, und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie zwei Leitpfähle, ein Verkehrszeichen und einen Baum. An ihrem Renault Megane entstand ein Sachschaden von ca. 7500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sie selbst wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell