Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Auto aufgebrochen

Bargeld fand ein Dieb am Sonntag in Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Der Renault parkte zwischen 15.30 und 19.30 Uhr in der Hervetsweiler Straße. Einem Dieb gelang es auf unbekannte Weise das Auto zu öffnen. Im Handschuhfach befand sich eine Geldbörse. Die nahm der Unbekannte mit. Am Montag fanden Zeugen die Geldbörse in Olzreute. Das Bargeld fehlte.

Mit Tipps wie "Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun" und "Ein Auto ist kein Tresor" wirbt die Polizei für sorgsamen Umgang mit Wertsachen und Dokumenten. Sie sollten nicht im Auto bleiben, solange es abgestellt ist. Auch wenn das Fahrzeug verschlossen wird, biete es keinen wirksamen Schutz gegen Diebstahl, so die Polizei weiter. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

