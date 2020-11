Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Mann nach Küchenbrand im Krankenhaus

HaselünneHaselünne (ots)

Am Montagmorgen ist es in einer Erdgeschosswohnung an der Straße Im Westeresch zu einem Brand gekommen. Ein 67-jähriger Bewohner erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung. Er wird im Krankenhaus behandelt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer gegen kurz nach 10.30 Uhr in der Küche der Wohnung ausgebrochen. Dem Bewohner gelang es nicht, das Feuer selbstständig zu löschen. Die Feuerwehr rückte mit sieben Fahrzeugen sowie 20 Einsatzkräften an und konnte die Flammen löschen. Das Gebäude ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

