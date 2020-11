Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfall im Kreisverkehr

NordhornNordhorn (ots)

Am Samstag ist es gegen 14:40 Uhr im Kreisverkehr am Gildehauser Weg und der Mathildenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Radfahrer passierte den Kreisverkehr in Richtung Gildehaus, als es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW kam. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu. Der Verursacher fuhr zunächst auf einen nahegelegenen Parkplatz, kehrte zur Unfallstelle zurück und reichte dem jugendlichen Radfahrer Bargeld. Ohne seine Personalien zu hinterlassen und sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr er anschließend davon. Möglicherweise dürfte er mit einem blauen VW Golf unterwegs gewesen sein. Der unbekannte Fahrer trug braune Arbeitsbekleidung.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

