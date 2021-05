Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210528 - 0635 Frankfurt-Gallus: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 27. Mai 2021, gegen 13.45 Uhr, kam es in der Mainzer Landstraße, in Höhe der Hausnummer 175, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgänger verletzt wurden.

Zu dem genannten Zeitpunkt wollten zwei Frankfurter im Alter von 36 und 77 Jahren an der genannten Örtlichkeit die Mainzer Landstraße zu Fuß überqueren. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 55-Jähriger, der zuvor an einer Ampel gestanden hatte, mit seinem Lkw an und erfasste die beiden Fußgänger. Der 36-Jährige wurde noch etliche Meter mitgeschleift und dabei schwer verletzt. Er musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 77-Jährige wurde ebenfalls verletzt, konnte das Krankenhaus jedoch nach erfolgter ambulanter Behandlung wieder verlassen.

