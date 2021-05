Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210526 - 0632 Frankfurt-Fechenheim: Öffentlichkeitsfahndung

Frankfurt (ots)

(fue) Sechs bislang unbekannte Täter betraten am Donnerstag, den 25. Februar 2021, gegen 20.00 Uhr, einen Supermarkt in der Wächtersbacher Straße. Während ihres "Einkaufes" nahmen sie 17 Artikel im Warenwert von rund 20 Euro an sich und passierten die Selbstbedienungskasse, ohne diese einzuscannen. Auf dem Weg zum Ausgang wurden sie von einem Angestellten darauf angesprochen und zum Büro gebeten. Zunächst kamen die jungen Männer auch aufforderungsgemäß mit. Im Büro begannen sie den Angestellten zu beleidigen und zu bedrohen. Zwei der jungen Männer drückten ihn schließlich gegen die Wand, woraufhin die vier anderen Täter den Raum verließen. Nachdem sie ihrem Opfer einen Ellenbogenstoß gegen die Brust versetzten und den Mann zur Seite schoben, verließen auch sie den Markt.

Dieser Meldung sind Lichtbilder der Tatverdächtigen beigefügt.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-11800 in Verbindung zu setzen.

