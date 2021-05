Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210526 - 0631 Frankfurt-Ginnheim: Fahrraddieb gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Dienstag, den 25. Mai 2021, in Ginnheim ein Fahrrad gestohlen und konnte mit diesem flüchten.

Eine Anwohnerin nahm gegen 22.00 Uhr Geräusche in einem Hof der Ginnheimer Landstraße war und blickte aus dem Fenster. Sie sah einen fremden Mann, der mit dem Fahrrad ihres Nachbarn aus dem Hof in Richtung der Haltestelle Ginnheim davonfuhr. Eine Fahndung der alarmierten Polizei verlief jedoch ohne Erfolg. Der geschädigte Nachbar teilte ergänzend mit, dass sein Rad zuvor im Hinterhof an einem Geländer mit einem Schloss gesichert war, welches mutmaßlich durch den unbekannten Dieb geknackt wurde. Bei dem gestohlenen Fahrrad habe es sich um ein schwarzblaues Mountainbike der Marke "Giant" mit Gepäckträger gehandelt.

Personenbeschreibung:

männlich, circa 30 Jahre alt, circa 170 bis 180 cm groß, schlanke Figur, blonde Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit Basecap (Wüstentarnfarbe), dunkelgrauem Sweater, beigem T-Shirt, blauer Jeans.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Täter und/oder dem entwendeten Fahrrad werden gebeten, sich mit dem 12. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-11200 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

