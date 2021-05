Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210525 - 0628 Frankfurt-Nordend: Brand in Pizzeria

Frankfurt (ots)

(em) Am Sonntagvormittag (23.05.2021) kam es in einem Restaurant in der Scheffelstraße zu einem Brand. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Gegen 10.15 Uhr entfachte das Feuer in dem Vorraum der Pizzeria. Ein 54-jähriger Anwohner bemerkte den Brand und alarmierte umgehend die Feuerwehr, welche das Feuer kurz darauf löschen könnte. Zum Glück befand sich niemand in dem Restaurant, so dass keine Person verletzt wurde.

Die Höhe des finanziellen Schadens sowie die Brandursache sind Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei.

