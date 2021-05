Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210525 - 0626 Frankfurt-Nordend: Einbruch scheitert

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Montagabend versuchte ein 25-Jähriger in der Herderstraße in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Von Anwohnern ertappt, ergriff der junge Mann zunächst die Flucht. Polizeibeamte nahmen ihn kurze Zeit später fest.

Anwohner hatten den späteren Beschuldigten dabei beobachtet, wie sich dieser gegen 22:15 Uhr offensichtlich mit einer Zange an der Hauseingangstür eines in der Herderstraße gelegenen Mehrfamilienhauses zu schaffen machte. Als sie ihn ansprachen, ließ dieser von seiner Handlung ab und flüchtete zunächst. In der Folge gelang es der verständigten Polizei, den Flüchtigen während den Fahndungsmaßnahmen festzunehmen.

Seitens des 25-Jährigen kam es dabei jedoch zu Widerstandshandlungen. Er trat nach den Beamten, bespuckte und biss sie. Darüber hinaus beleidigte er sie fortlaufend. Die Beamten trugen bei der Festnahme des Mannes leichte Verletzungen davon, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Bei seiner Durchsuchung stellten sie diverses Werkzeug sowie ein Messer sicher. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen verbrachte ihn eine Polizeistreife auf ein Revier.

Als der 25-Jährige im weiteren Verlauf selbstverletzende Handlungen an sich vornahm und in diesem Zusammenhang entsprechende Äußerungen von sich gab, erfolgte seine Einlieferung in ein psychiatrisches Krankenhaus.

