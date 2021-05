Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210524 - 0623 Frankfurt-Schwanheim: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstag nahm die Polizei einen 48-jährigen Mann fest, weil sie in dessen Auto eine nicht geringe Menge Drogen fand. Zuvor war der Mann ins Visier geraten, da er deutlich erkennbare Anzeichen von Drogenkonsum aufwies.

Gegen 14:30 Uhr fiel einer aufmerksamen Streife der Fahrer eines Mercedes in der Straße "Am Wiesenhof" auf. Bei der folgenden Verkehrskontrolle zeigte der 48 Jahre alte Fahrer deutliche körperliche Anzeichen, wie sie bei vorangegangenem Drogenkonsum typisch sein können. Neben übermäßiger Nervosität schwitzte der Mann auffallend stark. Auf Befragen räumte er den Konsum von Amphetamin und Marihuana ein. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Autos fanden die Beamten mehr als 100 Gramm Amphetamin und mehr als 20 Gramm Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt, sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell