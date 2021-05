Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210524 - 0621 Frankfurt-Bockenheim: Verkehrsunfallflucht mit hohem Schaden

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstagmorgen (22.05.21) rammte ein 45-jähriger Frankfurter in Bockenheim insgesamt acht andere Autos sowie das Tor und die Hauswand eines Gebäudes. Die Fahrt endete erst, als das Auto des Unfallfahrers aufgrund der entstandenen Schäden seinen Dienst versagte. Die Polizei prüft nun, ob berauschende Mittel im Spiel waren.

Etwa 15 Minuten dauerte die schadensträchtige Fahrt durch die Ohm-, Franklin- und Solmsstraße. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr touchierte der 45-Jährige zunächst einen geparkten Mini in der Ohmstraße. Anschließend fuhr er weiter durch die Franklinstraße, wo er zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und drei geparkte Pkw aufeinander schob, ehe er noch zwei andere, weiter die Straße hinauf parkende, Fahrzeuge streifte. Im weiteren Verlauf beabsichtigte der Fahrer offensichtlich in einer Einfahrt eines nahegelegenen Hotels zu wenden, fuhr dabei jedoch gegen das elektrische Schiebetor des Hotels, riss dieses aus dem Beton und rammte anschließend noch die Hauswand. Weiter ging es dann wieder auf der Solmsstraße in Richtung Galvanistraße, wo der 45 Jahre alte Fahrer mit seinem BMW in den Gegenverkehr fuhr und hier einen, in diesem Augenblick mit dem Einparken beschäftigten, SUV rammte. Danach wurde der Unfallfahrer durch sein Vehikel noch bis in die Franklinstraße getragen, ehe es dort aufgrund der massiven Beschädigungen den Geist aufgab. Hier nahm die Polizei den Fahrer schlussendlich fest. Sein Auto sowie sein Führerschein wurden sichergestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen um zu klären, inwieweit er unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden hat. Der Gesamtschaden bewegt sich im oberen fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen dauern an.

