Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210525 - 0625 Frankfurt-Sachsenhausen: Polizeibeamte mit Pfefferspray besprüht

Frankfurt (ots)

(hol) Vergangene Nacht rückte die Polizei aufgrund einer gemeldeten Schlägerei ins Vergnügungsviertel "Alt-Sachsenhausen" aus. Dann versuchte ein Tatverdächtiger sich mittels Einsatz von Pfefferspray der Festnahme zu entziehen.

Gegen 01:30 Uhr trafen die Beamten in der Großen Rittergasse ein. Die gemeldete Schlägerei war nicht mehr im Gange, allerdings trafen die Einsatzkräfte auf eine etwa 40-köpfige Personengruppe, aus der heraus zwei Personen unabhängig voneinander Strafanzeigen wegen Körperverletzung gegen Unbekannt erstatteten. Während der Anzeigenaufnahme machten Zeugen die Beamten auf einen weiteren Vorfall aufmerksam. Sie deuteten einen jungen Mann heraus, der kurz zuvor einer 24-Jährigen ein Glas ins Gesicht geschlagen oder geworfen haben soll. Die 24-Jährige blutete stark im Gesicht und musste zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Als die Polizei den herausgedeuteten Tatverdächtigen ansprach, ergriff dieser die Flucht zu Fuß. In der Folge besprühte er die ihn verfolgende Streife mit Pfefferspray, wahrscheinlich um sie an einer weiteren Verfolgung zu hindern. Dieses Unterfangen blieb erfolglos, denn kurz darauf klickten bei dem 21-Jährigen trotzdem die Handschellen.

Gegen ihn leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell