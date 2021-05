Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210524 - 0624 Frankfurt-Bockenheim: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(hol) Am Samstag überholte ein Autofahrer einen Radfahrer verbotswidrig auf der "Schlossstraße". Der Radfahrer kam dadurch zu Fall und verletzte sich schwer.

Gegen 15:00 Uhr überholte ein 28 Jahre alter Fahrer eines VW einen 36-jährigen Radfahrer auf der Schlossstraße. Beide waren aus Richtung Kurfürstenstraße kommend in Richtung Adalbertstraße unterwegs. Nach derzeitgem Ermittlungsstand streifte der Autofahrer den Radfahrer beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel, so dass dieser stürzte. Dabei verletzte sich der 28-Jährige nicht unerheblich. Er wurde stationär in einem umliegenden Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

