POL-PDNW: (Deidesheim) Vermeintliches Krokodil im See

Am Sonntag, 24.01.2021, gegen 13:10 Uhr, entdeckte eine Spaziergängerin völlig erstaunt im See "Am Paradiesgarten", zwischen den Seepflanzen im Wasser, das Haupt eines Krokodils. Sie meldete den Sachverhalt bei der Polizei Haßloch. Durch die eingesetzten Beamten konnte schließlich eine täuschend echt aussehende Attrappe vorgefunden und geborgen werden. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand demnach nicht. Jemand hatte sich offensichtlich einen aufsehenerregenden Scherz erlaubt.

