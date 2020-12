Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte bestiehlt 83-Jährige und hebt 18 Tage später Geld ab - Öffentlichkeitsfahndung

EssenEssen (ots)

45136 E-Bergerhausen: Am 2. Oktober gab sich eine Unbekannte als Putzfrau aus und verschaffte sich so Zugang zum Haus einer 83-jährigen Essenerin in Bergerhausen. Hier entwendete die Frau EC-Karten, mit denen sie am 20. Oktober Geld an einem Bankautomaten an der Weserstraße, ebenfalls in Bergerhausen, abhob.

Die Polizei veröffentlicht in diesem Zusammenhang Fotos der Verdächtigen, die beim Geldabheben entstanden sind.

Das Foto finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-diebstahl-computerbetrug-1

Wenn Sie die Frau auf den Bildern erkennen und/oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 bei Ihrer Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr./PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell