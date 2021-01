Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr., Treppenabgang mit Hofeinfahrt verwechselt- Fahrzeug fährt Treppe hinunter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.01.2021 gegen 17:30 Uhr wollte eine Paketzustellerin aus dem Rhein-Pfalz-Kreis am Speyerbach mit ihrem Lieferfahrzeug in die vermeintliche Hofeinfahrt einfahren und übersah hierbei, dass es sich um einen Treppenabgang handelte. Die Fahrerin fuhr daraufhin mit dem Lieferfahrzeug die drei Treppenstufen hinunter, hatte sich bei Eintreffen der Polizei jedoch bereits selbst wieder aus dieser misslichen Lage befreit. Am Lieferfahrzeug entstand kein Schaden, die Treppenstufen wurden durch den Verkehrsunfall hingegen teilweise beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4500 EUR.

