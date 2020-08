Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannte Täter entwenden Batterie aus Traktor

Stipshausen (ots)

Zwischen Samstag, 08.08.2020, 19:30 Uhr und Sonntag, 09.08.2020, 08:30 Uhr, kam es hinter dem Anwesen in der Hauptstraße 26 in 55758 Stipshausen zu einem Diebstahl einer Traktorbatterie. Hierbei wurde durch einen unbekannten Täter die Traktorbatterie abmontiert und anschließend entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 140EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

