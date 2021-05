Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210525 - 0627 Frankfurt-Bundesautobahn 5: Schwerer Verkehrsunfall

(dr) In der Nacht von Montag auf Dienstag (25. Mai 2021) kam es auf der Bundesautobahn 5 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem Lkw kollidierte. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Gegen etwa 01:40 Uhr war ein 63 Jahre alte Frau mit ihrem VW Golf auf der A5 in südliche Richtung unterwegs. In Höhe des Bad Homburger Kreuz geriet der auf dem mittleren Fahrstreifen befindliche VW auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte mit einem auf diesem fahrenden Lkw. Nach dem Zusammenprall verlor die 63 Jahre alte Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte mit dem Pkw über die komplette Fahrbahn. Das Fahrzeug kam letztlich an der Mitteilleitplanke zum Stehen.

Die Fahrerin des VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ihre 93 Jahre alte Beifahrerin, die in der Folge im Pkw eingeklemmt war, musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 44-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Aufgrund der auf der Fahrbahn verteilten Trümmerteile entstanden zudem Beschädigungen an zwei weiteren Fahrzeugen, welche diese nach dem Unfall überfahren hatten.

Für die Dauer der Maßnahmen an der Unfallstelle war die A5 in südliche Richtung sowie Verbindungsfahrbahnen am Bad Homburger Kreuz für mehrere Stunden voll gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache dauern an.

