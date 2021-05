Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210525 - 0630 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Zivilfahnder finden nicht geringe Mengen weicher und harter Drogen

Frankfurt (ots)

(ne) Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei einen 27 Jahre alten Rauschgifthändler dingfest gemacht. In seiner Wohnung in der Taschnerstraße fanden die Ermittler kiloweise Drogen. Durch Zeugenhinweise bekam die Polizei über den regen Drogenhandel des 27-Jährigen handfeste Informationen. Im Rahmen eines seit November letzten Jahres andauernden und umfangreichen Ermittlungsverfahrens, zusammen mit den Zivilfahndern einer sogenannten operativen Einheit der Direktion Nord, verdichteten sich die Anhaltspunkte, dass der junge Mann sowohl mit Marihuana und Haschisch, als auch mit Kokain und Amphetamin Handel treibt. Am Sonntag wurde daher ein richterlich angeordneter Durchsuchungsbeschluss seiner Wohnung vollstreckt. Darin fanden die Beamten über 3kg Amphetamin, rund 2kg Marihuana, 470g Haschisch und 57g Kokain. Gegen den 27-Jährigen läuft ein Strafverfahren wegen des Handels von Amphetamin, Kokain und Marihuana sowie deren Zubereitungen in nicht geringer Menge. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

