Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Lack zerkratzt +++ Norden - Auto beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hinte - Lack zerkratzt

Zu einer Sachbeschädigung kam es am Wochenende in Hinte. Unbekannte zerkratzten in der Straße In't Kampe eine Mercedes A-Klasse mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Auto beschädigt

In der Kirchstraße in Norden wurde am Wochenende ein VW Golf beschädigt. Zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, zerkratzten Unbekannte unter anderem die Fahrerseite des Wagens. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell