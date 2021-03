Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg, Harrislee, Handewitt - Polizei warnt vor Betrugsmasche "Schockanruf"!

Aktuell (Dienstagnachmittag, 16.03.21) werden in Flensburg und Umgebung Seniorinnen und Senioren von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Den Angerufenen wird suggeriert, die eigene Tochter/der Sohn sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und nun müsse dringend eine Zahlung (in einem Fall 72000 Euro) gezahlt werden. Zum Glück haben die Seniorinnen und Senioren den Betrugsversuch erkannt und das Telefonat beendet. Bitte klären Sie Ihre Angehörigen, Nachbarn und Freunde über diese perfide Betrugsmasche auf!

