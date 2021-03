Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Risum-Lindholm - Unbekannte scheitern bei dem Versuch einen Geldautomaten zu entwenden, Polizei sucht Zeugen

Risum-Lindholm (ots)

In der Nacht von Donnerstag (11.03.21) auf Freitag versuchten unbekannte Täter den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Dorfstraße in Risum-Lindholm gewaltsam zu öffnen, bzw. komplett zu entwenden. Dies gelang ihnen nicht. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am Donnerstagabend bzw. in der Nacht auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit diesem Sachverhalt in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04661-40110 zu melden. Vielen Dank!

