Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl von Bauzäunen.

Menden (ots)

Am 18.02.21, in der Zeit von 16 Uhr - 19.30 Uhr, wurden an der Werler Straße, Höhe Haus Nr. 81, mehrere Elemente von Bauzäunen an einer Firmeneinfahrt entwendet. Der/die Täter werden die Bauzäune vermutlich mit einem LKW oder PKW mit Anhänger abtransportiert haben. Zeugen, die an der stark frequentierten B 7 zu diesem Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Menden (02373-9099-0 0der 9099-6134) in Verbindung zu setzen.

