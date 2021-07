Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an Pkw 76863 Herxheim, Holzgasse 22, 02.07.2021, 18.40 Uhr bis 03.07.2021, 05.00 Uhr

Landau (ots)

Der Geschädigte stellte seinen PKW der Marke BMW am 02.07.2021 gegen 18:40 Uhr an der Tatörtlichkeit ab. Zu diesem Zeitpunkt war das Fahrzeug noch unbeschädigt. Am nächsten Morgen konnte er feststellen, dass sein Fahrzeug durch Kratzer auf der Motorhaube und der rechten hinteren Tür durch unbekannte Täter beschädigte wurde. Die Gesamtschadenshöhe dürfte etwa 2000 Euro betragen. Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter Tel.: 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

