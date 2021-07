Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ehestreit eskaliert

Edenkoben (ots)

Am 02.07.2021 gegen 23:00 Uhr informierte eine 43-Jährige die Polizei darüber, dass sie von ihrem Mann geschlagen wurde. Als die Beamten in der Wohnung des Paares ankamen, konnten sie feststellen, dass sich die Eheleute nach einem vorangegangenen Streit gegenseitig geschlagen hatten. Laut der Beteiligten habe der 44-Jährige Ehemann zunächst seiner Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen, woraufhin diese sich wehrte und ihrem Mann ebenfalls ins Gesicht schlug. Der Schlag des Mannes war so hart, dass seiner Frau die Lippen aufplatzten und die Schneidezähne wackelten. Beide waren zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme alkoholisiert. Die Geschädigte kam zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Der Ehemann wurde durch die Beamten der Wohnung verwiesen. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

