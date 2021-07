Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gleiszellen Gleishorbach - Dach beschädigt und weitergefahren

Gleiszellen- Gleishorbach (ots)

Am 02.07.2021, gegen 18:00 Uhr befuhr ein LKW-Fahrer die Bergstraße in Gleiszellen-Gleishorbach. Hierbei streifte er mit dem gelben LKW den Dachvorsprung, wobei eine Dachziegel herunterfiel. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

