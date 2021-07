POL-PDLD: Kontrollstelle

Polizeidirektion Landau

Großfischlingen (ots)

Am 02.07.2021 wurde durch die Beamten der PI Edenkoben eine Kontrollstelle an der Kreuzung L507/L542 zur Überwachung der dortigen Vorfahrtsregelung eingerichtet. In ca. eineinhalb Stunden konnten die Beamten neun Verstöße gegen die Stoppschildregelung feststellen und ahnden. Drei weitere Fahrzeugführer wurden verwarnt, weil sie ihren Führerschein nicht dabeihatten.

