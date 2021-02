Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schlägerei unter jungen Männern - Zeugen gesucht!

Bad Kreuznach, Mühlenstraße Ecke Kornmarkt (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 20:35 Uhr an der Ecke Mühlenstraße / Kornmarkt zu einer größeren Schlägerei unter jungen Männern. Mehrere unbeteiligte Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei Bad Kreuznach. Allerdings konnten die sofort entsandten Einsatzkräfte beim Eintreffen vor Ort keine Personen mehr vorfinden. Laut Angaben der Zeugen soll es sich um ungefähr zehn dunkel gekleidete junge Männer gehandelt haben. Mindestens einer der Männer hätte bei der Auseinandersetzung eine blutende Verletzung davongetragen. Da die Personalien der Beteiligten bislang nicht bekannt sind, ist die Polizei Bad Kreuznach in dieser Sache auf weitere Zeugenhinweise angewiesen.

