Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: PKW im Bereich des Europaplatzes in Bad Kreuznach fängt Feuer - Verdacht der Brandstiftung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bad Kreuznach - Europaplatz (ots)

Am 19.02.2021 gegen 00:54 Uhr wurde der integrierten Leitstelle Bad Kreuznach ein brennender PKW in Höhe der Taxizentrale in Bad Kreuznach am Europaplatz gemeldet. Durch die hinzugeeilte Feuerwehr Bad Kreuznach konnte der im Frontbereich in Vollbrand stehende PKW schnell gelöscht werden, ohne dass an einem angrenzenden Gebäude ein Schaden entstehen konnte. Der PKW jedoch wurde in Höhe von ca. 3500 EUR durch die Flammen beschädigt Aufgrund der ersten Ermittlungen am Brandort besteht aktuell der Verdacht einer Brandstiftung an dem PKW durch unbekannte Täter. Die hiesige Dienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer am 19.02.2021 gegen 00:50 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Europaplatzes oder der angrenzenden Straßen gemacht hat, möchte sich bitte mit hiesiger Dienststelle unter unten genannter Telefonnummer in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell