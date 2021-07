Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit verletzter Person

Bild-Infos

Download

Burrweiler (ots)

Am 02.07.2021 gegen 16:30 Uhr kam es auf der L507 zwischen Burrweiler und Hainfeld zu einem schweren Unfall. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Bereich der VG Hauenstein kam aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum und kam im Grünstreifen zum Stehen. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Stamm des Baumes brach. Wie durch ein Wunder wurde die junge Frau nur leicht verletzt und konnte sich eigenständig aus dem Wrack befreien. Sie kam zur Überprüfung in ein umliegendes Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell