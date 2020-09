Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Audis auf Backsteine aufgebockt und hochwertige Räder geklaut: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag auf einem Firmengelände an der Sandershäuser Straße in Kassel von zwei Audis die Räder abmontiert und gestohlen. Die beiden betroffenen Fahrzeuge wurden dabei kurzerhand auf Backsteine aufgebockt. Womit die Täter die acht Räder letztlich abtransportierten, ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Sonntag, 13:15 Uhr, eingrenzen. Vermutlich hatten die Täter im Schutz der Dunkelheit agiert. Auf dem Parkplatz der Firma zwischen Sandershäuser Straße und Dresdener Straße montierten sie von einem Audi SQ7 und einem Audi Q8 die hochwertigen Kompletträder mit schwarzen Aluminium-Gussrädern und einer Reifengröße von 285/40 R22 sowie 285/35 R22 im Gesamtwert eines fünfstelligen Betrages ab. Durch das Aufbocken der Fahrzeuge auf Backsteine war zusätzlich ein Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden. Wohin die Täter flüchteten und womit sie das Diebesgut abtransportierten, ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

