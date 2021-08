Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen, Lkrs. VS) VW Polo übersehen

St.Georgen (ots)

Bei einem Unfall in der "Alten Landstraße" ist am Montag ein Schaden von rund 8000 Euro entstanden. Ein 27 Jahre alter Opel-Fahrer wollte von einer Bushaltestelle in den fließenden Verkehr einfahren, bemerkte aber nicht eine 51-Jährige in ihrem Polo, die gerade an ihm vorbei fuhr. Der Kleinwagen der Frau wurde dadurch auf der rechten Seite komplett beschädigt. Am Opel war nach dem Unfall Stoßstange und Kotflügel ramponiert. Beide Autoinsassen blieben jedoch unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell