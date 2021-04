Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter in die Büroräume eines Ticketverkaufs auf der Straße "Am Waltenberg" ein. Zwischen 20 Uhr und 07.30 Uhr brachen die Täter ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Über mögliches Diebesgut liegen bislang keine Angaben vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Winterberg: Zwischen Montag und Donnerstag gelangten Einbrecher in ein Wohnhaus am Fichtenweg. Hier brachen sie die Tür einer Ferienwohnung auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Die Täter versuchten auch in die Nachbarwohnung einzubrechen. Hier schafften sie es jedoch nicht die Tür aufzubrechen. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

