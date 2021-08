Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkr. Rottweil) Parkendes Auto geschrammt - Polizei sucht Zeugen (01.08.2021)

Vöhringen, Lkr. Rottweil (ots)

Ein ordnungsgemäß beim Anwesen Rötenmühle 2 geparkter Mercedes ist am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Vermutlich beim Rangieren fuhr ein Unbekannter auf dem Parkplatz des Anwesens gegen den dort abgestellten Mercedes der C-Klasse. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Mercedes in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zum Unfallhergang sowie zu dem Verursacher werden an den Polizeiposten Sulz, Telefon 07454 92746, erbeten.

