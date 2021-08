Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Neufra) Rasenmähtraktor des Abwasserzweckverbands an der Kläranlage Neufra geklaut (03.08.2021)

Rottweil-Neufra (ots)

In die Kläranlage Primtal im Bereich Trinkwasen bei Neufra ist zwischen Montag und Dienstag eingebrochen und ein Rasenmäher gestohlen worden. Unbekannte drangen zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 8 Uhr durch einen zuvor aufgetrennten Zaun auf das Gelände der Kläranlage des Abwasserzweckverbands Primtal ein. Eine dortige Garage öffneten die Täter mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs und stahlen anschließend einen hellgrünen Aufsitzrasenmäher der Marke Grillo, Modell Climber 8.22, aus der Garage. Der Mäher im Wert von 7.900 Euro wurde vermutlich mithilfe eines Fahrzeugs vor dem Zaun abtransportiert. Am Garagentor entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Ebenfalls entstand ein noch unbekannter Schaden am Zaun. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des beschriebenen Aufsitzrasenmähers nimmt die Polizei Rottweil, Telefon 0741 477-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell