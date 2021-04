Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 160421-258: Vorsicht vor Taschendieben

Hückeswagen / Gummersbach (ots)

In der letzten Zeit treten auch im Oberbergischen Kreis vermehrt Taschen- und Trickdiebe auf. So ist beispielsweise am Donnerstag (15. April) in Hückeswagen ein 76-Jähriger bestohlen worden. Der Hückeswagener war gegen 14.40 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz am Bahnhofsplatz von einem Unbekannten um Wechselgeld für einen Einkaufswagen gebeten worden. Als er daraufhin in seiner Geldbörse nach einer passenden Münze suchte, wollte der Unbekannte ihn scheinbar dabei unterstützen. Der Senior bemerkte gerade noch rechtzeitig, dass der Mann ihm dabei die Armbanduhr vom Handgelenk abgenommen hatte, konnte diese ergreifen und steckte sie im Anschluss in seine Jackentasche. Zu Hause musste er dann feststellen, dass es dem etwa 50 Jahre alten und etwa 170 cm großen Tatverdächtigen dann offenbar doch noch gelungen war ihm während des anschließenden Gesprächs unbemerkt in die Tasche zu greifen und die Uhr erneut zu stehlen. Der Dieb war von einem südländischem Erscheinungsbild, hatte schwarze kurze Haare und war mit einer schwarzen Steppjacke bekleidet.

Gar keine Hinweise konnte dagegen ein 74-jähriger Gummersbacher geben, dem am Mittwoch (14. April) nach einem Einkauf im Lidl an der Vollmerhauser Straße die Geldbörse gestohlen wurde. Der Mann hatte gegen 12.45 Uhr an der Kasse bezahlt und die Geldbörse wieder in seine Gesäßtasche gesteckt. Auf dem Weg zu seinem Auto zog offenbar ein Unbekannter die Geldbörse unbemerkt aus der Tasche und flüchtete unerkannt.

Seien Sie immer besonders aufmerksam, wenn Unbekannte ihnen ungewöhnlich nahe kommen. Taschen- und Trickdiebe nutzen scheinbar alltägliche Situationen wie die Frage nach Wechselgeld oder auch einen kurzen Rempler, um dabei unbemerkt zuzugreifen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell