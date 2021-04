Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150421-257: Trickdieb erfolgreich

Wipperfürth (ots)

Bereits am Montag (12. April) hat ein Trickdieb einen 86-Jährigen auf der Hochstraße überlistet und hat dabei unbemerkt mehrere Geldscheine erbeutet. Den Diebstahl hatte der Wipperfürther erst am gestrigen Mittwoch bemerkt.

Wie der Senior gegenüber der Polizei schilderte, war er gegen 15 Uhr auf der Hochstraße von einem etwa 50-jährigen Mann um Wechselgeld für einen Parkscheinautomaten gebeten worden. Als der 86-Jährige in seiner Geldbörse nach entsprechenden Münzen suchte, griff der Mann ebenfalls nach der Geldbörse - angeblich, um ebenfalls nach den passenden Münzen zu suchen. Tatsächlich dürfte er dabei unbemerkt in das Geldscheinfach gegriffen und mehrere Geldscheine entwendet haben. Auf ähnliche Weise war bereits am Montagmorgen ein Senior in Hückeswagen bestohlen worden (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4887896).

Der Tatverdächtige im Wipperfürther Fall stieg nach dem Vorfall in ein nicht näher beschreibbares Auto und fuhr davon. Der etwa 50 Jahre alte Tatverdächtige war etwa 180 cm groß, von stämmiger Figur und vermutlich südländischer Abstammung. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd, einer dunklen Hose, einem schwarzen Jackett sowie einem schwarzen Mantel. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Die Polizei rät: Trickdiebe arbeiten oft mit Ablenkung und Körperkontakt. Sollten Sie von Fremden angesprochen werden, die Ihnen dabei unangenehm nahe kommen, ist immer Vorsicht angebracht. Das gilt insbesondere, wenn Sie dabei dazu gebracht werden sollen, ihre Geldbörse in die Hand zu nehmen.

