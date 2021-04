Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 150421-256: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Alpetalstraße

Wiehl (ots)

Beim Abbiegen von einer Grundstückszufahrt hat am Mittwochnachmittag (14. April) ein Autofahrer einen Kleinwagen auf der Alpetalstraße übersehen, dessen Insassen in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Gegen 15.25 Uhr hatte ein 40-jähriger Nümbrechter mit seinem Wagen von einer Grundstückszufahrt auf die Alpetalstraße einfahren wollen. Er gab an, dass er vermutlich wegen einem parkenden Auto den herannahenden Toyota einer 41-jährigen Reichshoferin übersehen hat. Beim Einfahren auf die Alpetalstraße rammte er den Toyota seitlich, woraufhin dessen Fahrerin die Kontrolle über den Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie prallte mit dem Wagen gegen eine Hauswand sowie einen davor geparkten Hyundai, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Ihr 11-jähriger Sohn, der sich auf dem Beifahrersitz befand, erlitt dagegen lediglich leichte Verletzungen. Bei dem Autofahrer aus Nümbrecht besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb die Polizei eine Blutprobenentnahme in die Wege leitete.

