Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Garagenbrand in 17375 Meiersberg, (Landkreis Vorpommern- Greifswald)

PR Ueckermünde (ots)

Am 07.03.2021, um 12:20 Uhr, wurde die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg zum Brand einer Garage in der Dorfstraße in Meiersberg, informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte ein Holzschuppen in der Größe ca.10 x 3 Meter bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte bereits auf die angrenzende Garage mit Werkstatt übergegriffen. Durch den Vollbrand wurde der Schuppen und die Weckstatt völlig verstört.Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 20000,-Euro. Ein Fremdschaden an angrenzende Nachbargebäude ist nicht entstanden. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Meiersberg, Ferdinandshof, Lübs, und Wilhelmsburg, die mit 45 Kameraden und 12 Fahrzeugen vor Ort waren, erfolgte der Löscheinsatz. Im Rahmen der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann (deutscher Staatsbürger) und wurde vorsorglich mit Verdacht der Rauchgasvergiftung ins AMEOS-Klinikum nach Ueckermünde eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt.Der Kriminaldauerdienst der PI Anklam war vor Ort und führte die Ermittlungen zur Brandursache. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die elektrische Zuleitung zum betriebenen TV-Gerät, Standort Holzschuppen, Ausgangspunkt für das Feuer. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell