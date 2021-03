Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aufbruch eines Zigarettenautomaten, LK MSE

PR Friedland (ots)

In der Nacht vom 06.03.2021, 20:00 Uhr zum 07.03.2021, 09:30 Uhr wurde ein Zigarettenautomat in 17349 Alt Käbelich aufgebrochen. Der angegriffene Zigarettenautomat befindet sich frei zugänglich vor einer Bäckerei, welche direkt an der B104 in der Ortsmitte liegt . Nach bisherigen Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter den Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und anschließend sämtliche Zigarettenschachteln sowie die Geldkassette entwendet. Der Stehlschaden wird derzeit auf ca. 1.000 Euro und der Gesamtschaden auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden durch die Beamten des Polizeireviers Friedland aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht vom 06.03.2021 zum 07.03.2021 auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen an der B104 gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an die Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder unter www.polizei.mvnet.de. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

