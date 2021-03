Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schaufel fliegt in den Gegenverkehr und verursacht Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen]

Ein Fahrzeuglenker befuhr am Freitag, dem 26.02.2021, gegen 19:15 Uhr, die K4992 in Richtung Löffingen, welche die beiden Ortsteile Rötenbach und Löffingen verbindet. Ein entgegenkommender Pkw verlor seine Ladung in Form einer Handschaufel, welche gegen den Pkw des geschädigten Fahrzeuglenkers geschleudert wurde.

Der Unfallverursacher fuhr unbehelligt davon und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der Geschädigte wurde durch den Unfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 1.200 Euro geschätzt.

Bisher ergaben sich keine Hinweise auf den Unfallverursacher, weshalb das Polizeirevier Titisee-Neustadt die Ermittlungen aufgenommen hat und evtl. Zeugen des Vorfalles bittet, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell