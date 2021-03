Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Fassadenbrand - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu einem Fassadenbrand an einem Firmengebäude kam es Samstagmittag, 27.02.2021, in der Gewerbestraße in Hohentengen. Kurz nach 14:30 Uhr war das Feuer bemerkt worden. Die Feuerwehren aus Hohentengen und Klettgau rückten zur Brandbekämpfung an. Sie konnten ein komplettes Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Die Fassade und ein Rolltor wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 30000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. Die Polizei bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise unter der Telefonnummer 07741 8316-0.

