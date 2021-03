Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen: Mülleimer in Brand gesetzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte setzten am Freitag, 26.02.2021 gegen 20.00 Uhr einen Mülleimer in Hausen-Baldersau in Brand. Dieser befindet sich in Höhe der Brücke beim Parkplatz der Festhalle. Die Feuerwehr Hausen rückte an und löschte den Brand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum im Bereich der Festhalle gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell