POL-FR: Kleines Wiesental/ Neuenweg/ Wies: Kaminbrände ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Mit 30 Einsatzkräften rückten am Sonntag, 28.02.2021 die Feuerwehr Kleines Wiesental in die Straße Kühlenbronn in Wies zu einem Kaminbrand aus. Beim Eintreffen schlugen die Flammen aus dem Kamin. Ohne Gefahr für das Anwesen konnte der Kamin ausbrennen, so dass keine Löscharbeiten notwendig waren. Mit fünf Fahrzeugen und ebenfalls 30 Einsatzkräften rückte die gleiche Feuerwehr nochmal gegen 22.10 Uhr in die Straße Mittelheubronn in Neuenweg, wieder zu einem Kaminbrand, aus. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich zum Glück lediglich um einen leichten Kaminbrand handelte, der keinen Personen- oder Sachschaden verursachte. Ein hinzugezogener Kaminfeger gab abschließend Entwarnung.

