POL-HH: 210117-2. Zwei Feiern beendet - Ordnungswidrigkeitenverfahren zur Einhaltung der Vorschriften der Eindämmungsverordnung eingeleitet - Hamburg-Wilhelmsburg und Hamburg-Billbrook

Zeiten: 16.01.2021, 23:17 Uhr und 17.01.2021, 03:34 Uhr Orte: Hamburg-Wilhelmsburg, Rubbertstraße und Hamburg-Billbrook, Liebigstraße Polizeibeamte haben in der vergangenen Nacht wegen Verstößen gegen die Vorschriften der Eindämmungsverordnung zwei jeweils in Lagerhallen stattfindende Partys beendet und insgesamt 67 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Beamte des Polizeikommissariats 44 erhielten in der Nacht Hinweise auf eine Lagerhalle, in der sich mehrere Personen aufhalten sollten und scheinbar eine Party feierten. Die zur Überprüfung eingesetzten Beamten fanden eine Werkshalle vor, in der Licht brannte und Musik zu hören war. Die Beamten trafen insgesamt auf 33 Personen, die offenbar mit Brettspielen, Tischkicker und Musik gefeiert hatten. Bei den 33 Personen wurden die Personalien festgestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Anschließend wurden 32 der Kontrollierten vor Ort entlassen. Eine der Personen wurde nach Zahlung einer Sicherheitsleistung am Polizeikommissariat 44 entlassen.

Auch die Beamten des Polizeikommissariats 42 erhielten Hinweise auf eine in einer Halle in Billbrook stattfindende Feier. Die Besatzung eines Funkstreifenwagens stellte bei der Überprüfung zunächst eine beleuchtete Eingangstür fest. Während der weiteren Kontrolle war von Personen in der Halle kurz eine Seitentür der Halle geöffnet worden. Diese wurde jedoch umgehend geschlossen, als der Polizeieinsatz bemerkt worden war. Aus dem Inneren der Halle waren anschließend Geräusche zu hören, bevor es danach auffallend still wurde. Mit weiteren Polizeibeamten wurde die Halle, in der zudem kein Licht mehr brannte, betreten. Die Beamten fanden in der Halle insgesamt 34 Personen, die versucht hatten, sich vor der Polizei zu verstecken. Hierbei nutzten die Personen Regale, Kartons und andere Verpackungsmaterialien. Zudem waren in der Halle Tische, Sitzbänke, Heizpilze, ein Grill und eine professionelle Musikanlage aufgebaut. Ein 51-Jähriger gab sich als Verantwortlicher zu erkennen. Er und die 33 anderen Personen wurden nach Feststellung der Personalien und Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren vor Ort entlassen.

