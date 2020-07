Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrskontrolle mit mehreren verkehrsrechtlichen Verstößen ++ Raubdelikt ++

Oldenburg (ots)

++ Verkehrskontrolle ++ Am Samstag, dem 25.07.2020 wird um 17.00 Uhr ein Pkw in der Poststraße kontrolliert. An dem Pkw ist nur das hintere Kennzeichen befestigt. Eine Überprüfung ergibt, dass der Pkw abgemeldet und das Kennzeichen für ein anderes Kraftfahrzeug zugelassen ist. Der 49-jährige Pkw-Führer aus Oldenburg besitzt keine Fahrerlaubnis und steht unter Drogeneinfluss. Im Rahmen der Befragung gibt er an, dass er das Kennzeichen gefunden hätte. Die Ermittlungen zu der Herkunft des Kennzeichens dauern an. Es wird sichergestellt, dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

++ Raub ++ Am Sonntag, dem 26.07.2020, wird der Polizei um 08.40 Uhr gemeldet, dass es in der Straße Am Alexanderhaus zu einem Überfall gekommen ist. Vor Ort wird ein 57-jähriger aus Homberg (Hessen) angetroffen. Er gibt an, dass ihm in einer Wohnung unter Bedrohung und Gewaltanwendungen Bargeld entwendet worden sei. Drei tatbeteiligte Männer wären flüchtig. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung können die Personen gestellt werden. Es handelt sich um Oldenburger im Alter von 35 Jahren, 32 Jahren und 16 Jahren. Sie sind nicht mehr im Besitz des gesamten Bargeldbetrages. Der 35-Jährige steht unter Drogeneinfluss. Es erfolgen eine Blutprobenentnahme und erkennungsdienstliche Behandlungen. Das Diebesgut wird beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell