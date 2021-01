POL-HH: 210115-2. Polizeihund "Buk" schnappt Graffiti - Sprayer

Polizei Hamburg

Zeit: 14.01.2021, 23:09 Uhr; Ort: Hamburg- Blankenese, Hasenhöhe

Beamte des Polizeikommissariats (PK) 26 haben gestern Abend vier mutmaßliche Sachbeschädiger mit Hilfe des Diensthundes "Buk" vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt (LKA) 124 führt die weiteren Ermittlungen.

Ein Zeuge beobachtete gestern am späten Abend in der Straße Hasenhöhe zwei männlichen Personen, die großflächige Graffitis an die Mauer einer Bahnunterführung sprühten. Außerdem fielen dem aufmerksamen Passanten zwei weitere junge Männer auf, die offensichtlich "Schmiere" standen. Daraufhin informierte der Mann die Polizei.

Es wurde eine Sofortfahndung mit zwei Streifenwagen, einem Zivilfahnder, Beamten der Bereitschaftspolizei und zwei Diensthundeführern mit ihrem Diensthund "Buk" eingeleitet.

Die eintreffenden Polizisten des PK 26 stellten am Einsatzort fest, dass die Sprayer inzwischen geflüchtet waren und bestätigten die großen frisch aufgetragenen Graffitis.

Die Bereitschaftspolizisten sahen aus einer gewissen Entfernung nun vier Personen, die in Richtung Simrockstraße flüchteten. Von dieser Stelle aus setzte die Diensthundeführerin ihren Diensthund "Buk" zur flüchtigen Witterungsaufnahme ein. "Buk" führte die Beamten in einen nahegelegenen Kleingartenverein. Hier wurden zwei Männer angetroffen und direkt von "Buk" verbellt. Durch die Diensthundeführer wurden die beiden 19-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen.

Die Beamten fahndeten weiter nach den zwei weiteren flüchtigen Tätern. In der Straße Espenreihe sahen die Polizisten plötzlich zwei Männer, die wiederum beim Erblicken der Polizei die Flucht ergriffen. Durch den augenscheinlich weggeworfenen Jutebeutel der Sprayer konnte der Diensthund erneut eine Fährte aufnahmen. Er führte die Beamten zu einem Gebüsch, in dem sich zwei 18-jährige Deutsche versteckten.

Es konnten umfangreiche Beweismittel wie Sprühdosen, Sprühköpfe und mit frischer Farbe versehene Handschuhe und Oberbekleidung sichergestellt werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier jungen Männer entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

